Palermo, boom di vendite di attrezzi per il fitness domestico

Boom di vendite di oggetti e attrezzi per l'allenamento in casa nei negozi Decathlon della Sicilia. Dopo la chiusura di palestre e piscine decisa dal presidente della Regione già domenica scorsa e alla luce delle disposizioni del Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus i centri siciliani della catena francese leader nella vendita di abbigliamento e attrezzi per lo sport e il tempo libero sono stati presi d'assalto. Tappetini, elastici, manubri, kettlebell, bilancieri e dischi sono solo alcuni degli oggetti andati a ruba. Nei negozi di Catania e Melilli (Siracusa) sono stati costretti a ricorrere a massicci ordini di merce perché i magazzini sono vuoti. Nel centro del siracusano, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le vendite sono salite del 284% e rispetto alla settimana scorsa del 100%. Numeri importanti anche nei negozi di Milazzo (Me) e San Cataldo (Cl) dove i dipendenti, tutti giovanissimi e molti con contratti a termine, sono stati concentrati nei reparti del fitness.