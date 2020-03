Emergenza, il governatore della Sicilia in video collegamento con i sindaci dell'Isola

Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in video conferenza col presidente dell'Anci Leoluca Orlando, i sindaci delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, i commissari straordinari dei 6 liberi Consorzi Comunali, l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza e il dirigente generale della Protezione Civile.

Musumeci sta valutando l'esame di nuovi provvedimenti e misure di contrasto alla diffusione del Virus covid 19. In giornata potrebbe esserci una sua nuova ordinanza.

Musumeci aprendo il collegamento con i rappresentanti degli amministratori locali ha auspicato che si tenga un comportamento uniforme nella gestione dell'emergenza sanitaria del Coronavirus. L'obiettivo ha spiegato il governatore siciliano è quello avviare un coordinamento istituzionale per affrontare tutti insieme l'emergenza mostrando vicinanza ai siciliani in questo particolare momento. "Ripeteremo settimanalmente queste riunioni in video conferenza per monitorare la situazione costantemente", ha spiegato il governatore. "Se sarà il caso e per motivi urgenti lo faremo anche prima", ha aggiunto Musumeci.