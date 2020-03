Marziano (Pd): "Non servono mezzi ospedali, potenziare subito Avola e Noto"

"La Legge Balduzzi (che chiuse nella nostra regione ben 14 ospedali) pensava di razionalizzare il sistema della Sanità in Sicilia . Ora , alla luce dell’emergenza Corona Virus, mostra tutti i suoi limiti. Per cui va superata , anche attraverso un momento di concertazione che migliori la risposta sanitaria in Sicilia e nella provincia di Siracusa.

Se non si fa ciò, e rapidamente, una ampia fascia di popolazione della provincia di Siracusa non vedrà riconosciuto il suo diritto costituzionale alla salute". Lo scrive in ua nota l'ex assessore regionale del Pd alle Attività produttive, Bruno Marziano. Il politico siracusano, che è originario di Noto aggiunge: " Condivido e sostengo la petizione organizzata da un gruppo di avvocati e cittadini che chiedono la difesa ed il rilancio dell’Ospedale di Noto che, dopo il suo ridimensionamento , fa rischiare ad una popolazione di oltre cento mila abitanti della zona sud di non essere in condizione di avere la necessaria copertura sanitaria. Oggi, per l’attuazione della legge Balduzzi , abbiamo non due ospedali razionalizzati ma due mezzi ospedali , non in grado di affrontare emergenze come questa ed alche altre sempre possibili. Quindi occorre potenziare sia Noto che Avola per raggiungere l’obiettivo di avere due “interi” e più efficaci ospedali" .