Comiso, passeggia in città e aggredisce la Polizia: arrestato trentaduenne

Personale del Commissariato Polizia di Comiso, nel corso dei servizi di controllo del territorio per prevenire la diffusione del coronavirus, ha notato un cittadino straniero che vagava per le strade cittadine. Alla richiesta dei documenti e di fornire spiegazioni del perché si trovasse per strada, l'uomo ha reagito violentemente scagliandosi contro gli agenti e contro una pattuglia della Polizia Locale che si trovava in transito ed aveva prestato aiuto al personale della Polizia. L'uomo, 32 anni, è stato arrestato in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale e rinchiuso nelle carceri di Ragusa.