Fismic Catania: "Irresponsabile uno sciopero a oltranza alla Stmicroelectronics"

"Sarebbe facile, ma irresponsabile proclamare uno sciopero ad oltranza perché i lavoratori possano rimanere tutti a casa, ma non tutti possono permetterselo, non sappiamo quanto durerà l'emergenza e non possono pagarla i lavoratori". Lo afferma Saro Pappalardo, segretario Fismic Catania a proposito delle condizioni di lavoro alla Stmicroelectronics. "Alla St di Catania - aggiunge il sindacalista - si sta facendo quanto possibile per il rispetto delle regole e il prosieguo dell'attività lavorativa in sicurezza per tutti gli operatori. Al momento, e per il tipo di problema che si sta affrontando, nessuna scelta è facile, ma paura e panico rischiano di essere devastanti se non si riesce a controllarle. Abbiamo avuto una riunione con la direzione aziendale di ST in merito alla gestione di questo periodo in applicazione del Dpcm dell'11 marzo 2020 e come Fismic Catania abbiamo dato diversi suggerimenti all'azienda. La maggior parte sono stati accolti".