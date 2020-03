Ferla, tabaccaio si improvvisa barista: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Ferla nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi disposti dalla Compagnia Carabinieri di Augusta, finalizzati all’attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, diramate con il Decreto Ministeriale del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno denunciato un tabaccaio di 38 anni del luogo colto in flagrante violazione delle normative diramate dal Governo per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria.

I militari dell’Arma durante un controllo alla tabaccheria hanno accertato che il titolare, approfittando dell’attuale chiusura dei bar, senza averne titolo e comunque violando il citato decreto, somministrava caffè agli avventori preparandolo con una macchinetta appositamente installata