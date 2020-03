Coronavirus, in Italia superata la quota dei ventimila contagiati: i morti sono 1809

Sfondata quota 20mila attualmente malati di coronavirus. In Italia sono per l'esattezza, ad oggi, 20.603 (+2.853 in un giorno). Il totale di persone finora coinvolte dall'epidemia e' di 24.747 comprendenti cui si aggiungono 2.335 guariti (+369 rispetto a ieri) e 1.809 morti (+368 rispetto a ieri). In terapia intensiva sono 1.672 (+344) i pazienti, mentre i ricoverati con sintomi sono 9.663 (+2.237) e 9.268 (+3.067) i positivi in isolamento domiciliare. Il dato e' stato fornito dal capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel briefing pomeridiano tenuto con il presidente dell'Istituto superiore di sanita', Silvio Brusaferro, per fare il punto sulla situazione nel Paese.

Nel dettaglio per regioni, si contano le prime vittime in Calabria (1) e in Sardegna (2). Finora la Lombardia conta 1.218 deceduti, l'Emilia Romagna 284, il Veneto 63, il Piemonte 81, le Marche 46, la Liguria 33, il Lazio 16, la Puglia 16, il Friuli Venezia Giulia 14, la Campania 9, la Toscana 8, la provincia di Trento 6, quella di Bolzano 5, l'Abruzzo 3, la Sicilia 2, l'Umbria 1, la Valle d'Aosta 1. Nessuna vittima in Molise e in Basilicata. Per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva a livello di regioni, la Lombardia ne conta 767, l'Emilia Romagna 169, il Veneto 129, il Piemonte 171, la Toscana 107, le Marche 98, Liguria 66, Lazio 31, Abruzzo 28, Campania 22, Trento 19, Friuli 12, Sicilia 15, Umbria 13, Puglia 6, Calabria 6, Bolzano 4, Molise 4, Valle d'Aosta 3 e Basilicata 2. I pazienti attualmente positivi per regioni sono 10043 in Lombardia, 2741 in Emilia Romagna, 1989 in Veneto, 1087 nelle Marche, 1030 in Piemonte, 763 in Toscana, 493 in Liguria, 396 nel Lazio, 296 in Campania, 316 in Friuli, 367 a Trento, 199 a Bolzano, 212 in Puglia, 179 in Sicilia, 139 in Umbria, 128 in Abruzzo, 66 in Calabria, 75 in Sardegna, 56 in Valle d'Aosta, 17 nel Molise, 11 in Basilicata. I pazienti in isolamento domiciliare sono 3776 in Lombardia, 1357 in Emilia Romagna, 1434 in Veneto, 468 nelle Marche, 133 in Piemonte, 481 in Toscana, 174 in Liguria, 142 nel Lazio, 201 in Campania, 206 nel Friuli, 275 a Trento, 145 a Bolzano, 90 in Puglia, 108 in Sicilia, 101 in Umbria, 28 in Abruzzo, 28 in Calabria, 59 in Sardegna, 43 in Valle d'Aosta, 10 in Molise, 9 in Basilicata.