Siracusa, chiusa la pista ciclabile fino al 3 aprile

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, con apposita ordinanza, ha disposto il divieto dello svolgimento di “qualsiasi attività ricreativa o sportiva sulla pista ciclabile “Rossana Maiorca” anche nei casi in cui l'attività non venga svolta in gruppo”. Fino al prossimo 3 aprile, quindi, non sarà più possibile né praticare jogging né passeggiare: sulla pista potranno transitare mezzi e personale autorizzato per motivi di sicurezza o di pulizia.

L'ulteriore stretta voluta dal Governo, l'evolversi della situazione epidemiologica ma anche le modalità di utilizzo della pista hanno portato alla firma dell'odierna ordinanza che comporterà, per i trasgressori, l'applicazione delle misure previste dai DPCM 4,8 ed 11 marzo, ovvero la denuncia ai sensi dell'art.65o del Codice penale.