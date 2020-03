Fsi-Usae di Siracusa: "Servono dispositivi di sicurezza per il personale sanitario" VIDEO

Il Segretario Territoriale FSI-USAE per la provincia di Siracusa Renzo Spad, a ha rivolto alle massime cariche istituzionali della regione Sicilia ovvero il Presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore alla Salute Ruggero Razza, un accorato appello affinché possa essere garantita l’incolumità di quanti nel settore sanitario operano in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid – 19, personale sanitario, medici ed infermieri di pronto soccorso, personale medico, infermieristico del 118 ed autisti soccorritori del 118 che necessitano urgentemente di dispositivi di protezione per poter affrontare in sicurezza l’emergenza sanitaria dilagante. Ne fanno da esempio la positività al covid 19 di un cardiologo dell’ospedale Umberto I di Siracusa e lo scarseggiare di dispositivi di protezione dei sanitari che operano nel Pronto soccorso dello stesso ospedale che rappresentano esempi di vulnerabilità degli stessi operatori sanitari di cui è doveroso garantire la sicurezza al fine di tutelare indirettamente anche i cittadini che afferiscono alle cure da parte degli stessi. "Azzerare il rischio di contagio - dice Spada - é la priorità e garantire la salute del personale sanitario che si traduce in maggiore efficienza del sistema sanità soprattutto in un periodo di grande emergenza come quello che stiamo vivendo! Un esempio su tutti é poi rappresentato da tutti gli operatori del 118, soccorritori, medici ed infermieri che sono i primi a giungere, una volta chiamati in soccorso, in un luogo che si può rivelare fonte di contagio ed è indispensabile che ne venga validamente garantita la sicurezza! Si ribadisce la massima urgenza nel fornire con la dovuta tempestività dei dispositivi di protezione adeguati a tutti coloro che operano in prima linea nel fronteggiare questa dilagante emergenza in Sicilia, con particolare riguardo al personale di pronto soccorso e ai dipendenti del sevizio di emergenza urgenza 118 dotando gli stessi di mascherine personali, da poter cambiare frequentemente ( come da scheda tecnica delle mascherine) per garantire una protezione efficace".