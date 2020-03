Coronavirus, Comitato di 53 avvocati chiede più posti letto per l'ospedale di Noto

Un gruppo di 53 avvocati, primo firmatario Salvatore Raudino, venuto a conoscenza di una "bozza interna dell'Asp 8 di Siracusa trasmessa ieri all'assessorato regionale della Sanità", lamenta che si precede di incrementare "soltanto 18 posti all'ospedale Trigona di Noto per pazienti affetti da coronavirus". I firmatari, che si sono costituiti in comitato, ricordano che "appena qualche giorno fa avevamo dimostrato la potenzialità di 325 posti letto presso l'inutilizzato Trigona". In risposta alla protesta collettiva da parte di tutte le città del comprensorio, "si era appreso - continua il documento dei 53 - che sarebbe stato possibile realizzare 40 posti letto dedicati alla emergenza Covid-19. Dichiarazioni rese anche dal sindaco di Noto. Sembra si vogliano allocare questi 18 posti, non nelle parti vuote dell'ospedale Trigona, come da noi segnalato, ma smantellando quanto di efficiente era rimasto, la Geriatria con la lungodegenza, trasferendo i pazienti in tutti gli ospedali e le cliniche della provincia. Mentre ricaverebbero i 3 o 4 posti di rianimazione (certamente insufficienti) nelle sale operatorie di ostetricia al primo piano". "Stante la carente proposta degli addetti ai lavori dell'Asp 8 di Siracusa, insorge legittimo il sospetto che, anziché pensare all'emergenza, si stia mettendo in atto lo smantellamento, già da tempo programmato, del Trigona di Noto e di un altro reparto, quello reduce di Geriatria, così come hanno fatto con ostetricia e pediatria, per poi chiudere tutto alla fine dell'emergenza. Chiediamo di smetterla una volta per tutte di giocare sulla salute dei 100 mila cittadini di Noto-Avola-PachinoRosolini-Portopalo di Capo Passero. I vertici rivedano immediatamente i loro piani prima che sia troppo tardi. Al terzo piano del Trigona c'erano dei locali che dovevano essere adibiti a rianimazione per 8 posti letto, mai resi funzionanti.(