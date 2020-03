Gruppo Minardo di Modica dona 100 mila euro all'Asp di Ragusa

Il Gruppo imprenditoriale Minardo di Modica che ha interessi nel settore petrolifero ha deciso di donare 100 mila euro all'Asp Ragusa per "sostenere la sanità e i presidi ospedalieri del nostro territorio, rinnovando e confermando la propria disponibilità a sostegno del sistema sanitario ibleo". "La donazione di 100 mila euro - affermano gli imprenditori di Modica - è stata avvertita come un dovere civico e con la consapevolezza di contribuire in maniera concreta a questa emergenza sanitaria".

(Nella foto il petroliere di Modica,Saro Minardo)