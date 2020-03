Covid-19, tre medici ed un infermiere contagiati all'Umberto I° di Siracusa

Nell'ospedale Umberto I di Siracusa sono risultati positivi al coronavirus due medici e un infermiere. Lo confermano fonti sanitarie. Nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone un medico del reparto di cardiologia. L'azienda sanitaria provinciale di Siracusa aveva attivato tutte le procedure necessarie come la sanificazione del reparto e il divieto a nuovi ricoveri e nel frattempo ha avviato l'esame del tampone per gli altri sanitari. Due sanitari positivi sono stati ricoverati ma sono in buone condizioni, altri due sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda il reparto di Cardiologia dell'ospedale, è stato sanificato, ma non ci sono ricoveri. Un percorso separato è stato creato per l'emodinamica.