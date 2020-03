Vittoria, esce di casa per andare a trovare la fidanzata: denunciato

Una volante del Commissariato di Polizia di Vittoria che stava effettuando il normale controllo del territorio ha notato un’autovettura con il vano anteriore in fiamme ed una persona ferma, intenta ad osservare. Dopo aver allertato i Vigili del Fuoco, gli agenti hanno identificato l’uomo e hanno appurato che lo stesso era proprietario dell’autoveicolo in fiamme; lo stesso non si trovava nei pressi del proprio domicilio ma era uscito per andare a trovare la fidanzata e, proprio davanti casa di quest’ultima, era scoppiato l'incendio. Non appena le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, i poliziotti, in ottemperanza al DPCM del 8.3.2020, hanno contestato la violazione dell’art. 650 del Codice Penale al soggetto che si era allontanato arbitrariamente da casa in assenza di una giustificazione urgente, informandolo che lo avrebbero contestualmente deferito all’autorità giudiziaria.