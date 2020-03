Siracusa, bonifica a tappeto: raccolte 6,5 tonnellate di spazzatura (LE FOTO E IL VIDEO)

Fine settimana di intenso lavoro per i lavoratori della Tekra, delle varie ditte specializzate e per gli uomini della Polizia ambientale, tutti impegnati a seconda della loro competenza nell'avviata attività di bonifica e diserbo delle strade extraurbane e di sanificazione di Siracusa. A queste da qualche giorno si è aggiunta la raccolta dei rifiuti che continuano ad essere abbandonati in maniera indiscriminata dando origine a decine di micro discariche lungo tutte le strade cittadine.

“Una cosa assurda, intollerabile e che non rende onore alla città. Quello a cui stiamo assistendo andando in giro per Siracusa è uno spettacolo indecoroso, con ogni tipo di spazzatura buttata ovunque e con micro discariche che non si fa in tempo a bonificare e che si raddoppiano il giorno dopo. In un momento come questo occorre un grande senso civico da parte di tutti”: lo dichiara l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri, che anche stamani ha seguito e coordinato le diverse attività in giro per Siracusa.

Nel dettaglio gli interventi di bonifica odierna hanno riguardato la zona della Pizzuta, le vie San Cataldo, Luigi Monti, Modica, piazza Leonforte, l'area della Borgata, via Agrigento, piazza Santa Lucia, le vie Mosco, Ancona e Genova, e tutte le micro discariche di Ortigia, Fontane Bianche, Ognina, Isola e le vie Ermocrate ed Elorina. Alcune di queste aree erano state bonificate di recente. Continua Buccheri: “Quello che chiediamo ai cittadini è di rispettare scrupolosamente i calendari di conferimento: non vorremmo trovarci a dover fronteggiare altre emergenze, visto che quella del coronavirus è già abbastanza impegnativa. Inoltre voglio ricordare che i servizi di prenotazione rifiuti ingombranti e ritiro sfalci di potature, e il servizio supplementare del ritiro pannolini e altri presidi sanitari, sono regolarmente attivi. Occorre chiamare il numero verde dedicato ed esporre il rifiuto, munito del codice attribuito, davanti la propria abitazione il giorno prima del ritiro concordato. Inoltre l'ufficio Ambiente, anche nella modalità del lavoro agile, risponde a tutte le vostre comunicazioni all'indirizzo ambiente@comune.siracusa.it e sui telefoni cellulari indicati sul sito istituzionale”.

Per quanto concerne l'attività di sanificazione, il Comune, con ampio anticipo rispetto alle disposizioni regionali, aveva già avviato questa attività su tutto il territorio. Gli uffici ricordano comunque che le zone su cui si è già intervenuto, saranno sottoposte periodicamente a nuova sanificazione, e a queste si aggiungeranno anche quelle periferiche fino al termine dell'emergenza. Domani, tempo permettendo, la sanificazione sarà effettuata nelle zone balneari restanti, Isola, Arenella, Plemmirio, Terrauzza e Fanusa.

Nel dettaglio le aree finora interessate all'intervento: 11/03: Ortigia, zona Umbertina, zone commerciali e Corso Gelone, Viale Cadorna, Piave, Piazza Adda, Teracati, Tisia, Santa Panagia e limitrofe; 12/03: Cassibile, Fontane Bianche e zona Ippodromo; 13/03: Belvedere, Epipoli e Villaggio Miano 14/04: via Italia, quartiere Grottasanta, via Algeri, Cassia, Achille Adorno, Tunisi, Servi di Maria e limitrofe; 16/03: Quartiere Tiche, Zona Santa Panagia, Viale dei comuni e limitrofe; 17/03: Quartiere Tiche, Zone Scala Greca, Teracati, Quartiere Pizzuta; 18/03: Quartiere Akradina, Zona Zecchino, Corinto, Area della Cittadella, Via Tisia, Tica, Filisto e limitrofe; 19/03: Quartiere Grottasanta, Servi di Maria, de Caprio, via Lazio, Quartiere Borgata e Piazza Santa Lucia, Zona Cappuccini, Arenella; 20/03: Fanusa, Cassibile, Ognina, Fontane Bianche;