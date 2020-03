Azienda di Tendaggi di Salemi dona 500 mascherine al Comune di Gibellina

Il Comune di Gibellina ha ricevuto in dono dalla DITTA "MG di Monticciolo Giovanni, arte e tendaggi" di Salemi, 500 mascherine di protezione individuale, realizzate dall'azienda per alcune comunità del Belìce. Questa prima fornitura è stata distribuita dai volontari della Protezione Civile di Gibellina agli esercizi commerciali del paese, rispettando la priorità di chi, per la propria attività, ha contatti con un vasto pubblico. Nella prima parte di questa settimana prossima, grazie a una seconda fornitura gratuita che verrà donata dalla stessa azienda, le mascherine verranno distribuite a tutti i nuclei familiari di Gibellina, col porta a porta, sempre con gli operatori e volontari della Protezione civile comunale.