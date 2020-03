Covid-19: ricostruiti i contatti della modicana malata, 8 in quarantena

Sono stati rintracciati tutti i contatti che la cittadina modicana, partita da Pavia e atterrata a Catania domenica mattina, ha avuto fino al momento del ricovero per Coronavirus all'ospedale Maggiore di Modica. Grazie alle indagini della Polizia Locale di Modica coordinata dal Comandante Saro Cannizzaro e dal suo vice Giorgio Ruta, gli agenti hanno ricostruito i movimenti dell’anziana. Sono stati messi in quarantena tutti i membri della famiglia del tassista che era partito da Modica per andare a prenderla a Fontanarossa. Lo stesso, ascoltato dalla Polizia Locale, ha dichiarato di non aver avuto nessun contatto al di fuori della propria famiglia se si fa eccezione per un uomo che è stato accompagnato questa mattina a Giarratana dove ha la moglie che risiede in un centro di accoglienza. Con la stessa non si sarebbero visti considerato che l’uomo era andato solo per consegnarle la spesa che ha lasciato fuori la porta della struttura. Il passeggero del taxi, un cittadino nigeriano, è stato rintracciato e messo in quarantena. Agli agenti ha dichiarato di essersi recato in un negozio che vende carne islamica in viale Medaglie d’Oro per fare la spesa. L’attività è stata chiusa e messi in quarantena il proprietario e gli altri due addetti.