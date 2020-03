Deputato regionale compra 4 respiratori da destinare al 'Trigona' di Noto

Il deputato all'Ars di Ora Sicilia, Pippo Gennuso, tirerà fuori dalle proprie tasche i soldi per acquistare 4 respiratori da destinare al 'Covid Center' dell'ospedale Trigona di Noto. Gennuso dice che la sua proposta fatta ai colleghi parlamentari di rinunciare ad un mese di indennità dell'Ars, per donarli alle strutture sanitarie dell'Isola, è caduta nel vuoto, pertanto ha deciso di non fermarsi di fronte all'emergenza sanitaria in corso. Il deputato di Rosolini aggiunge che metterà a disposizione dell'Asp di Siracusa le somme per acquistare le attrezzature con il fine che dovranno essere destinate all'ospedale di Noto.