Parlamentari siracusani 5Stelle donano all'Asp 5 ventilatori polmonari

"In questo momento di forte difficoltà del sistema sanitario abbiamo deciso di contribuire in qualche modo ad aiutare l'azienda ospedaliera della nostra provincia. Per questo abbiamo acquistato 5 ventilatori polmonari e il materiale di supporto necessari per aiutare i cittadini della nostra provincia in caso di ricovero. I 4 ventilatori e il materiale di supporto sono già consegnati, mentre il quinto arriverà la prossima settimana", dichiarano i deputati nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle, Maria Marzana, Pino Pisani, Filippo Scerra, Paolo Ficara, Stefano Zito e Giorgio Pasqua.

"Abbiamo già comunicato la nostra proposta alla dirigenza dell'Asp di Siracusa", proseguono i rappresentanti della deputazione nazionale e regionale del Movimento Cinque Stelle della provincia di Siracusa. "In questo momento di emergenza sanitaria dovuta al Corona Virus, vogliamo anche noi contribuire al supporto delle attività assistenziali per il miglioramento delle cure al paziente e delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari. Ringraziamo l'Asp di Siracusa per la disponibilità e il supporto nella scelta del materiale da acquisire. Ringraziamo con il cuore tutto il personale sanitario che tutti i giorni assiste i pazienti con il massimo impegno".