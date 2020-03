Vinciullo: "Solo 160 posti per l'emergenza covid, il Siracusano sempre penalizzato"

"La Regione ha predisposto il piano per la distribuzione dei Posti Letto nelle varie province per poter affrontare i picchi dovuti al diffondersi dell’epidemia Covid-19. Al solito, mortificata la provincia di Siracusa che ne avrà 150, più 30 per la Rianimazione. Troppo pochi in raffronto tra popolazione e utenti". Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

"I nuovi Posti Letto destinati alla terapia intensiva, stando agli organi di stampa, sono 600, mentre i Posti Letto dedicati esclusivamente ai malati di coronavirus sono 2800.

Vista la programmazione che suddivide i Posti Letto, non posso più tacere e chiedo al Governo regionale di rivedere l’assegnazione degli stessi posti, tenendo conto di dati oggettivi quali la popolazione, la disponibilità di ospedali vuoti, ma perfettamente funzionanti, attualmente non utilizzati o sotto utilizzati, come quello di Noto.

Sia chiaro che il raffronto viene fatto con le province che non sono sede di Policlinici Universitari". Enna con il 70% in meno di abitanti rispetto al Siracusano avrà 150 posti per il Covid-19, mentre Caltanissetta con 140 mila abitanti in meno sulla provincia di Siracusa beneficerà di 155 posti. La Rianimazione in tutto il territorio siracusano avrà soltanto 30 posti disponibili.