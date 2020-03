Venti lavoratori rientrati a Pozzallo: quarantena vigilata dalla polizia locale

Un nutrito gruppo di lavoratori originari di Pozzallo da 72 ore a Villa San Giovanni è riuscito nella notte a traghettare per la Sicilia dopo il via libera del ministero dell'Interno. Sono in gran parte lavoratori giornalieri nei cantieri navali liguri e francesi. Rimasti senza lavoro per la chiusura delle attività stagionali avevano deciso di mettersi in viaggio tre giorni fa per tornare a casa, ma sono rimasti bloccati agli imbarcaderi. Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna aveva fatto appello alle autorità affinché si sbloccasse l'empasse e i propri concittadini tornassero a casa con l'impegno che sarà la Polizia locale a vigilare sulla loro quarantena. I lavoratori di Pozzallo, una ventina, sono arrivati alle prime luci dell'alba nella città ragusana