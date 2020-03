"Farmaco quasi 'miracoloso' per la cura del Covid-19 all'ospedale di Siracusa

Sembra quasi "miracoloso" un farmaco per le artriti che viene utilizzato a Siracusa per la cura del coronavirus. Pare stia dando gli effetti sperati. "L'utilizzo del Tocilizumab sta dando segnali di miglioramenti nei pazienti affetti da Covid-19". Lo afferma l'infettivologa Antonella Franco direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa. "Riguardo l'esperienza siracusana sia con protocolli terapeutici suggeriti dalle linee guida Simit sia con questo farmaco Tocilizumab, oltre ai due pazienti guariti sia clinicamente sia sierologicamente, almeno altri otto hanno dimostrato una netta remissione della sintomatologia con scomparsa della tosse, della febbre, della dispnea e miglioramento della saturazione di ossigeno e sono prossimi alla dimissione". "L'attuale pandemia è grave - conclude l'infettivologa - ed è necessario restare a casa ed isolarsi per evitare la diffusione del contagio e applicare le norme igienico - sanitarie e i comportamenti dettati dal Ministero della Salute".

(Nella foto Antonella Franco, direttrice del reparto di Malattie Infettive di Siracusa)