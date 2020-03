In aumento i casi di covid-19 nel Vibonese: 33 positivi

Si allunga ancora la lista dei contagiati nella provincia di Vibo Valentia: si passa in poche ore da 30 a 33 casi positivi. Gli ultimi in ordine di tempo sono i familiari dell'uomo deceduto e del suo compaesano attualmente ricoverato a Vibo. "Casi che ci aspettavamo perché li stavamo attentamente monitorando", fanno sapere dall'Asp di Vibo che confermano come gli stessi siano stati messi da giorni in quarantena. La notizia della positività all'infezione da Covid-19 è arrivata questa mattina. il personale del dipartimento di prevenzione è al lavoro per risalire al percorso effettuato dal virus nei primi due pazienti del piccolo borgo delle Serre vibonesi. Ieri sera, intanto, era arrivato l'esito di altri due tamponi positivi: quello effettuato a una donna di Vibo, moglie dell'uomo tornato dal Trentino il 10 marzo scorso con la stessa e con i figli, ricoverato a Catanzaro e l'altro a una donna di Serra San Bruno che avrebbe avuto contatti anche con la casa di riposo per anziani "Domus Aurea" di Chiaravalle Centrale in cui sono stati riscontrati oltre 50 casi di contagio. E si sta verificando se il suo caso possa avere qualche collegamento, come sembrerebbe apparire, con quello del primo paziente di Serra risultato contagiato il 17 marzo.