Coronavirus, New York City peggio di Wuhan e della Lombardia

Se il tasso di crescita di casi di coronavirus continuerà ai livelli attuali, l'area metropolitana di New York registrerà un epidemia peggiore di quella di Wuhan in Cina o della regione Lombardia in Italia. Lo afferma il New York Times, secondo il quali New York ha avuto meno successo nell'appiattire la curva di casi rispetto a Wuhan o alla regione Lombardia. "Non c'è garanzia che il trend continuerà. E' possibile che il distanziamento sociale rallenterà o fermerà la crescita di casi" precisa il New York Times.