Primo morto per covid-19 all'ospedale di Modica: è un 71enne di Ragusa

Primo morto all’Ospedale Maggiore di Modica per Coronavirus. Si tratta di un 71enne di Marina Ragusa, che era ricoverato nel nosocomio da alcuni giorni ma già in gravi condizioni. Ieri era stato trasferito in terapia intensiva a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. Il suo cuore, però, non ha retto ed èdeceduto in terapia intensiva.

Al momento i ricoverati al 'Maggiore' di Modica sono 8 compreso uno in terapia intensiva le cui condizioni sono stabili se pur gravi.

Sono risultati negativi, invece, i tamponi di due persone, decedute presso una casa di riposo del territorio.