Un aereo della Guardia di finanza ha trasportato in Veneto per conto della Protezione civile un carico di mascherine destinate agli operatori sanitari della regione. Per il volo, da Fiumicino a Venezia, e' stato utilizzato uno dei nuovissimi Atr 72 del Gruppo esplorazione aeromarittima di Pratica di Mare. Sul velivolo sono stati caricati 140 colli contenenti 240.000 mascherine.