Medico in pensione di Rosolini ricoverato al 'Covid - Center' di Modica

Aveva addosso tutti i sintomi del coronavirus e stava male. Così dalla sua abitazione di Rosolini è stato trasportato con urgenza all'ospedale "Maggiore" di Modica. Si tratta di un professionista in pensione di 73 anni. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, dovrebbe trattarsi di un pediatra. L'uomo, però, non sarebbe in pericolo di vita. Al 'Covid - Center' di Modica, è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. Con il medico di Rosolini sono otto le persone ricoverate nel nosocomio della città della Contea.