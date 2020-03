Floridia, panificio distribuisce pane gratis dalle 20 per chi vive nel disagio

Il coronavirus come una guerra e ciascuno fa quello che può in termini di solidarietà. Così un panificio di Floridia, in via Turati, ha deciso che dalle 20 in poi distribuirà pane gratis. Serve anche a quelle persone in gravi difficoltà che non hanno soldi per potere fare la spesa, in una realtà, qual è oggi Floridia che non ha neppure un sindaco in carica. Così il titolare del panificio Silotti ha fatto sapere " a tutti i miei clienti e non, che troverete fuori dal negozio delle buste di pane preparato durante la giornata lavorativa, in modo che, se qualcuno ne avesse bisogno, lo potrà prendere. Sperando di essere di aiuto a coloro che per ovvi motivi non se la stanno passando bene a causa di questa emergenza Covid-19". Così la nota del commerciante.

L.M.