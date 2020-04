Due scosse di terremoto in Calabria con epicentro a Crotone

Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa la Calabria jonica, con epicentro a Crotone, dove dalla scorsa notte è in atto un intenso sciame sismico con decine di scosse. La scossa pomeridiana s’è verificata alle 16.18 e secondo le stime dell’INGV è stata di magnitudo 3.9, con ipocentro a 23.8km di profondità. La popolazione del capoluogo pitagorico ha distintamente avvertito la scossa, e per paura di crolli s’è riversata in strada. Paura anche a Catanzaro e in tutto l’altopiano silano.

Poco più di mezz’ora dopo, precisamente alle 16:56, un’altra scossa di magnitudo 3.1 si è verificata nella costa ionica crotonese. L’evento è avvenuto ad una profondità di 24,2km.

Alle prime ore del mattino un terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato al largo di Crotone, alle 5:52. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 23 km di profondità ed epicentro 7 km a est del capoluogo calabro. Non si segnalano danni a persone o cose. In tutto sono state finora almeno una decina le scosse avvenute nella Calabria Jonica.