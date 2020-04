Comitato avvocati sul 'Trigona' di Noto: si indaghi su favori alla sanità privata

Lo scorso 2 aprile, una delegazione del comitato avvocati della zona sud Noto – Avola – Pachino – Rosolini – Portopalo di Capo Passero, hanno denunciato con esposto rivolto sia alla Procura della Repubblica di Siracusa, sia alla Corte dei Conti l’esclusione consapevole dell’utilizzo dell’Ospedale Trigona di Noto con i suoi 325 possibili posti, con evidente spreco di pubblico denaro a beneficio del Sistema Sanitario privato.

Si è posto l’accento sul fatto che - onde creare dei posti (pochissimi) per l’emergenza Covid – 19, si è smantellato il reparto di Geriatria, i cui pazienti sono stati dislocati fra strutture assistenziali private o addirittura rimandati a casa.

Ma soprattutto, lo scritto ha inteso denunciare il fatto che i medici che lavorano al Covid di Noto sono i geriatri (due dei quali assenti per malattia), un infettivologo dell’ospedale di Siracusa, che è in servizio solo la mattina, una pneumologa del territorio e poi un chirurgo, un otorino e un oculista provenienti dall’ospedale di Avola.

Il piano predisposto dal governo regionale e dall’ASP siracusana tende a distruggere i reparti degli ospedali della provincia ed in particolare, l’ospedale Trigona di Noto munito di tutti i reparti, nonché delle relative attrezzature nonché di quant’altro necessario e sufficiente per la riapertura totale, nell’ottica di una così grande ed imprevista emergenza sanitaria in atto, neutralizzando con tale distruzione ogni possibilità di sopravvivenza in caso di necessità di cure urgenti e rianimatorie.

Si è, ancora, denunciato il fatto che fosse stata fatta dalla Protezione Civile una campagna di reclutamento di personale medico, alla quale avevano risposto migliaia di Medici e operatori sanitari di tutta Italia ma errato ed inefficace è stato il reclutamento del personale indetto dall’ASP che ha emanato un bando diretto esclusivamente ai titolari di partita Iva per infermieri e OSS e a condizioni inaccettabili, ponendo a carico di chi aderisce al bando anche la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura di tutti i possibili rischi derivanti dall’attività oggetto dell’incarico. Tutto questo in Sicilia accade in maniera assurda e incomprensibile, quando i provvedimenti del Governo Italiano vanno nella direzione, stavolta concretamente,

della integrazione degli organici ed ovunque vengono emanati bandi a tempo determinato rinnovabili.

Non sarebbe dunque più opportuno, invece che aspettare che tutto si risolva, iniziare a organizzarsi diversamente e far si che l'unico presidio ospedaliero, ossia l’Ospedale Trigona, sin da subito sia tutto adeguato, non solo all'emergenza di oggi ma alla lotta per la vita da ora in poi? Perché, ci chiediamo e vi chiediamo, dobbiamo sempre pagare il grave prezzo del ritardo nelle scelte che equivale a sofferenze e perdite di vite umane.

Con la denuncia, si è chiesto che chi ci amministra oggi si preoccupi di chiedere che inizino i lavori per una riapertura definitiva del Trigona di Noto. Si è chiesto se è chiaro, a chi opera queste scelte, il costo reale per adeguare quanto già lo Stato possiede in termini di strutture Ospedaliere e quanto viceversa costerà allo Stato servirsi di strutture private. E’ chiaro che se si persegue la via di rafforzare le strutture private, lo Stato si troverà sempre più impoverito e senza strutture proprie e quindi pubbliche e la sanità Siciliana, sarà sempre più dipendente dalle strutture private. Abbiamo a chiare lettere chiesto di conoscere queste previsioni di spesa e da chi vengono fatte.

Si sta violando il diritto alla Salute e alla dignità umana, a discapito di tutta la comunità, e non solo della Città di Noto, ma anche del territorio e della Città vicine e dell’intera Regione, il “nucleo essenziale” del diritto alla salute, che comprende gli aspetti di cui non si può, in nessun caso, essere privati, pena la violazione del dettato costituzionale, che viene sanzionata con l’illegittimità delle norme che si pongano in contrasto con esso.

Si è, infine, denunciata la criticità tamponi: il personale non viene monitorato e vi è promiscuità tra i reparti e quella dei DPI: mancano assolutamente le mascherine ffp3, le tute ed ogni altro presidi, i dipendenti vengono diffidati dal farne uso se non in casi di necessità, sono abbandonati a se stessi e se vogliono devono procurarseli nel libero mercato a loro spese. Mancano i Kit per la ricerca IgG/IgM già autorizzati dal Ministero della Salute per accertare l’eventuale positività al Coronavirus degli operatori sanitari.

La vita dei dipendenti e dei loro familiari, dei presidi ospedaliere dell’ASP di Siracusa è posta a rischio continuo di morte.

Inoltre, con il Piano Regionale dell’Assessorato della Salute prot. N.16768, dell’1.4.2020 inviato alla VI Commissione dell’ARS di Palermo, si prevede per i posti letto in degenza ordinaria in attivazione, al P.O. TRIGONA di Noto vengano assegnati 18 posti, al P.O. Muscatello di Augusta 18 posti, al privato accreditato 96 POSTI. E’ palese la volontà di non utilizzare gli Ospedali dello Stato. Tutto ciò, rivendicando la tutela della salute in maniera uniforme su tutto il territorio Nazionale ex art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana!