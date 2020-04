Imprese in ginocchio, il sindaco di Reggio Calabria: servono aiuti nel prossimo decreto

"Un sostegno concreto alle imprese messe in ginocchio dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria del Covid19. E' fondamentale che gia' a partire dal prossimo Decreto il Governo preveda degli aiuti economici alle categorie che piu' delle altre hanno subito gli effetti nefasti di questa crisi". E' quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. "Abbiamo apprezzato la misura emergenziale messa in campo dal Governo - aggiunge - che prevede il sostegno alle famiglie in difficolta' per l'acquisto dei beni di prima necessita'. Ma adesso e' necessario fare di piu', da subito. Altrimenti la fetta di popolazione in difficolta' economiche rischia di allargarsi in maniera determinante, dispiegando un tessuto economico gia' fortemente provato da questa crisi. Accolgo quindi l'appello lanciato da alcuni imprenditori reggini del settore alimentare e della ristorazione che ringrazio per il senso di responsabilità con il quale stanno affrontando questo difficile momento. Condivido la necessita' di una copertura sostanziosa da parte del Governo, che possa garantire al tessuto imprenditoriale, soprattutto alle piccole e medie imprese che sono il motore portante del made in Italy, la sospensione delle imposte ed un accesso al credito semplificato per prestiti a lunga scadenza e senza interessi. Ora piu' che mai e' necessario immettere carburante nell'economia nazionale. La macchina ha rallentato, come e' giusto che fosse per garantire la salute di tutti, ma il motore non deve spegnersi, altrimenti il post crisi sara' ancora piu' complicato".