In Calabria 741 casi di coronavirus: più ricoverati a Catanzaro e Cosenza

Sono 741, otto più di ieri, i casi positivi al coronavirus in Calabria. Lo riferisce il bollettino della Regione Calabria che a fronte di 10.700 tamponi processati rileva che quelli risultati negativi sono 9959.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 60 in reparto, 8 in rianimazione, 68 in isolamento domiciliare, 12 guariti e 19 deceduti; Cosenza: 54 in reparto, 2 in rianimazione, 126 in isolamento domiciliare, 5 guariti e 13 deceduti; Reggio Calabria: 35 in reparto, 4 in rianimazione, 159 in isolamento domiciliare, 13 guariti e 11 deceduti; Vibo Valentia: 7 in reparto, uno in rianimazione, 44 in isolamento domiciliare e 2 deceduti; Crotone: 22 in reparto, 72 in isolamento domiciliare e 4 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 8602, così distribuiti: Cosenza (2395), Crotone (1357), Catanzaro (1247), Vibo Valentia (566) e Reggio Calabria (3037). Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.158.