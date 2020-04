Covid, Casa del Pellegrino di Siracusa non requisita, Italia Viva chiede lumi a Lamorgese

Il parlamentare Michele Anzaldi di Italia Viva, ha presentato un’interrogazione alla Ministra degli Interni, riguardante la Casa del Pellegrino di Siracusa.

La struttura alberghiera composta da 71 camere con bagno, cucina attrezzata, ampi saloni e ascensori adibiti al trasporto di barelle e allettati, è dotata di 155 posti letto, oltre ulteriori 100 già disponibili, si trova accanto all’Ospedale Umberto I di Siracusa e si presta perfettamente al ricovero degli infetti o a disposizione dell’ASP per ospitare il personale sanitario dell’Ospedale.

Come è noto la “Casa del Pellegrino” è di proprietà comunale, attualmente è chiusa e non è adibita a ricezione dei pellegrini. Si trova a ridosso dell’Ospedale Umberto I, e quindi utile per il ricovero dei pazienti contagiati o per il personale medico ospedaliero.

Il Comune di propria iniziativa avrebbe dovuto riappropriarsi della struttura a costo zero e potuto agire autonomamente evitando in tal modo pericolosi ritardi.

All’ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 23 marzo 2020 del Presidente della Regione, dove si dava mandato alle ASP di individuare strutture alberghiere per garantire l’isolamento dei pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero , appena positivizzati a tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi o a coloro che è stata individuata la necessità clinica di una quarantena, nessuna struttura alberghiera della città di Siracusa ha manifestato la propria disponibilità.

Anche le organizzazioni sindacali dei Medici della provincia di Siracusa ANAOO-ANPO-AUPI-CIMO-CGIL-CISL-UIL-FIALS-SINAFO il 28 marzo 2020 , hanno chiesto al Sindaco di Siracusa di mettere a disposizione strutture idonee quali alloggi per gli operatori sanitari ai fini di evitare la diffusione dei contagi all’interno dei nuclei familiari.

Ad oggi niente di tutto ciò È STATO FATTO. NON SI CAPISCE QUINDI PERCHÉ PERDERE ulteriore tempo, vista l’emergenza sanitaria.

Per cui l’on. Anzaldi Michele di Italia Viva ha chiesto al Ministro dell’ Interno quali iniziative intende intraprendere nei confronti della Prefettura di Siracusa per far esercitare il potere di requisizione della casa del Pellegrino e metterla a disposizione gratuita all’ASP per l’attuale emergenza sanitaria dovuta al COVID 1