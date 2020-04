Vittoria, azienda dell'ortofrutta licenzia in tronco un'operaia: allarme della Cgil

"Un'operaia di uno dei più grandi magazzini di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria è stata licenziata in tronco, verbalmente, direttamente dal padrone". Lo denuncia su Facebook il segretario provinciale della Cgil di Ragusa, Peppe Scifo, che lancia un preoccupante allarme sui diritti dei lavoratori specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria. "Siamo di fronte - aggiunge Scifo - a imprenditori con un altissimo e milionario volume d'affari, figli di una mentalità e sub cultura di questa comunità, e soprattutto della politica degli ultimi trent'anni, che li ha messi sempre al di sopra di ogni cosa, facendo di tutta l'erba un fascio. Ovvero grandi e piccoli sfruttatori spesso rappresentati come sfruttati. Sempre vittime di qualcuno o qualcosa, mai soggetti a critiche, perché la colpa è sempre degli altri. In questi magazzini il lavoro delle tante donne viene scandito a ritmo di urla affidate ad un 'capomastro' che spesso ha funzione di un pitbull. Ho denunciato questo episodio perché tutti devono sapere cosa c'è dietro un marchio appiccicato a una vaschetta di pomodoro sopra il bancone di una catena della Grande distribuzione".