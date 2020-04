Eseguiti quattro trapianti all'Ismett di Palermo

Grazie a due donazioni di organi negli ospedali Civico di Ragusa e Papardo di Messina, in 48 ore, l'Ismett ha potuto eseguire 4 trapianti di organo: tre di polmone ed uno combinato fegato-rene. E' stato così possibile - dice l'istituto - effettuare tre trapianti di polmone in pazienti affetti da grave insufficienza respiratoria terminale. "L'esecuzione di tre trapianti di polmone in un tempo così ravvicinato - dice il Alessandro Bertani, Responsabile della Divisione di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone di IRCCS-ISMETT - di cui due eseguiti simultaneamente, rappresenta una circostanza straordinaria e un importante segnale per tutti i pazienti che attendono un trapianto di polmone in Sicilia". Il trapianto combinato di fegato e rene è stato eseguito lo scorso giovedì. "Ad essere sottoposto al delicato intervento - spiega il Salvatore Gruttadauria, direttore del dipartimento per la Cura e lo Studio delle Patologie Addominali e dei Trapianti Addominali- un giovane paziente di 38 anni, che era affetto da una rara malattia metabolica: l'iperossaluria primitiva".