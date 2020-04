Coronavirus, in onda su Report una pagina nera della Sanità a Siracusa

Il direttore del Parco Archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto, morto a Siracusa in terapia intensiva per covid-19, ha vissuto un calvario fino all'ultimo respiro. A raccontare la tragedia alle telecamere di Report andato in onda questa sera su Rai3, è stato l'architetto Audenzio Rizzuto, uno dei due figli della vittima. Ma sarà la Procura ,che sicuramente acquisirà la punta della trasmissione di Ranucci, a stabilire se ci sono state o meno negligenze. Da quel che è venuto fuori dall'inchiesta giornalistica, emerge la cattiva gestione dell'emergenza coronavirus da parte dei vertici dell'Asp di Siracusa. Nonostante le tante testimonianze e due esposti presentati all'autorità giudiziaria, uno del deputato Pd, Nello Dipasquale e l'altro dalla Cgil di Siracusa, nè l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, nè il governatore, hanno adottato provvedimenti per fare rientrare la Sanità a Siracusa nei casi di normalità. Se non quello di nominare 3 ispettori per stabilire se la gestione del Pronto soccorso dell'Umberto I° è stata corretta o meno. Tanti i medici ed infermieri contagiati a Siracusa, fatti che non sono accaduti nelle altre città della Sicilia, neppure a Catania, che detiene il triste record negativo per contagi.

Il manager che è stato intervistato quale controparte, non ha dato risposte chiare alle domande della cronista, affermando che dovrà essere la magistratura a stabilire la verità dei fatti. E' stata un'altra pagina nera della Sanità siracusana. Forse le vere responsabilità sono di certa politica che ha voltato quasi sempre le spalle alla meritocrazia.