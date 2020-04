Palermo, "agenti penitenziari senza tutela": chiesto un commissario

"Nelle carceri, in Sicilia la polizia penitenziaria non viene tutelata è per questo che dichiariamo la stato di agitazione, chiedendo il commissariamento del provveditorato regionale amministrazione penitenziaria in Sicilia, e che i Prefetti assumano la regia nella gestione delle strutture carcerarie in tema di emergenza del Covid-19". Lo affermano i segretari dei sindacati di categoria. "Le regioni Toscana e Umbria, Campania, Sardegna e Calabria - continuano - si stanno muovendo ad una velocità impressionante per tutelare la salute dei lavoratori della polizia penitenziaria, in Sicilia siamo fermi al palo, infatti il provveditore e il direttore del personale, quasi a volere sminuire le sicure iniziative a salvaguardia dei lavoratori, si affidano ad una indicazione generica del Ministero della Sanità, che ovviamente non tiene conto della peculiarità degli istituti penitenziari, ove nessun parametro è assimilabile alle condizioni esterne".