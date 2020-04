"Mascherine care e introvabili", il M5s: li distribuisca gratis la Regione

“Distribuzione gratuita o a prezzi calmierati delle mascherine alla cittadinanza”. E’ l’appello che i deputati regionali del Movimento 5 Stelle rivolgono al presidente della Regione Siciliana Musumeci tramite una apposita mozione che vede come prima firmataria la deputata messinese Valentina Zafarana (nella foto). “Da notizia di stampa - spiega Zafarana - apprendiamo che il Presidente Musumeci starebbe predisponendo una nuova e più restrittiva ordinanza che prevederebbe l’obbligo di indossare mascherine negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici o comunque ancora aperti al pubblico. Ad oggi però tale dispositivi continuano ad essere introvabili oppure molto costosi per i cittadini siciliani. Quest'obbligo più restrittivo suonerebbe come una beffa per i cittadini visto che tali dispositivi sono introvabili”.

“Non critichiamo il fatto che il Presidente stia valutando l’opzione di far indossare i dispositivi ai cittadini - aggiunge Nuccio Di Paola - visto anche che indossare i dispositivi in questa situazione tutela la nostra salute ma, proponiamo che sia la Regione a farsi carico attraverso i suoi canali di reperire, acquistare e distribuire ai comuni siciliani tali dispositivi che li forniranno a loro volta gratuitamente ai cittadini meno abbienti. Iniziative simili sono state già annunciate dal Presidente della Regione Toscana Rossi e dal Presidente della Regione Lombardia Fontana che con apposite ordinanze prevedono (loro sì) l’obbligo per tutti i cittadini di indossare dispositivi di protezione individuale fuori dall’abitazione”.

“La distribuzione gratuita da parte della Regione Siciliana - concludono Zafarana e Di Paola - permetterebbe anche di evitare il far west delle ordinanze sindacali così da tutelare la salute dei siciliani che deve essere una priorità durante l’emergenza epidemiologica”.