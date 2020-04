Turismo, Sciaccamare pronto a riaprire uno dei quattro alberghi

Sciaccamare è pronta ad aprire il primo dei quattro alberghi del complesso turistico di Sciacca e punta ad allungare la stagione per rimediare alle perdite che l'emergenza coronavirus ha determinato. Lo ha annunciato Marcello Mangia, a capo di Aeroviaggi, la società proprietaria degli alberghi saccensi che con 300 mila presenze annue e circa 300 lavoratori stagionali impegnati rappresenta un pilastro dell'economia locale legata al turismo. "Noi eravamo pronti ad aprire già dal 3 aprile - dice Mangia al Giornale di Sicilia - ma le misure governative non ce lo hanno consentito. Adesso aspettiamo di conoscere una data certa. Riteniamo che nel mese di maggio almeno una delle quattro strutture di Sciaccamare possa ripartire". Mangia ritiene impossibile recuperare le perdite. "Contiamo di spostare le prenotazioni esistenti ad aprile e maggio - dice Mangia - nei mesi di settembre e ottobre. Questo tentativo ancora non sappiamo che esito avrà, ma riteniamo che un 30% del fatturato andrà perso. Per gli stagionali cercheremo di assumere tutti, ma anche per loro verranno meno due mesi. Cercheremo di farli recuperare in autunno. Noi faremo il massimo".