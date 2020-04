Palermo, la Cassazione: l'ex deputato Ars Ruggirello non andava arrestato

La Cassazione ha annullato con rinvio l'ultima sentenza del Riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere per l'ex deputato Paolo Ruggirello, risultato positivo al Covid-9 mentre era detenuto per mafia. Il provvedimento degli Ermellini (sesta sezione penale) si riferisce alla sentenza dello scorso 30 dicembre, in cui i giudici del Tribunale delle Liberta' avevano respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali. "Il Tribunale della Liberta' di Palermo dovra' ora rivedere la propria decisione secondo le direttive della Corte di Legittimita'", dice l'avvocato Galluffo, legale dell'ex deputato regionale. In questi giorni il Tribunale di Trapani dovra' esprimersi su un'altra richiesta di scarcerazione presentata lunedi' mattina, dopo il ricovero di Ruggirello al Cotugno di Napoli. Stamattina i pm della Dda di Palermo hanno depositato un parere negativo alla richiesta di scarcerazione, mentre i giudici trapanesi hanno acquisito una relazione sull'abitazione dell'ex politico per valutarne la compatibilita' con il decorso post-ospedaliero. Oggi sarebbe dovuto iniziare il processo scaturito dal blitz antimafia Scrigno, per cui l'ex deputato all'Ars e' imputato assieme ad altre sette persone con l'accusa di associazione mafiosa, ma a causa delle restrizioni introdotte per evitare la diffusione del virus l'udienza e' slittata a data da destinarsi. In settimana l'ex politico trapanese e' stato al centro di una querelle sulle sue condizioni salute che ha visto impegnati il Garante dei detenuti della Campania e l'associazione Antigone. Gia' lo scorso 31 marzo gli avvocati dell'ex deputato avevano chiesto la scarcerazione, ma i giudici di Trapani il 2 aprile bocciarono la richiesta, riportando un estratto del report sanitario ricevuto dal carcere di Santa Maria Caputa Vetere in cui era recluso Ruggirello. "E' emerso come il 29 marzo alle ore 20.30 la temperatura del Ruggirello fosse pari a 36,5 gradi e come nella mattinata del 30 marzo detta temperatura fosse pari a 36,6 gradi con saturazione pari al 98%; detta temperatura rimaneva costante (36,4) anche la mattina del 31 marzo, con un rialzo (37,5 gradi) alle ore 15.30 della stessa giornata", si legge nel provvedimento. Il 4 aprile poi Ruggirello e' stato sottoposto al tampone e il giorno dopo, in seguito all'esito positivo, e' stato trasferito al nosocomio napoletano.