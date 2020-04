Scossa di terremoto nella notte a largo di Siracusa di magnitudo 3.3

Hanno avvertito il tremore della terra, soprattutto a Pachino e Portopalo, ma fortunatamente non ci sono stati danni. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 23,52 di ieri davanti la costa sudorientale della Sicilia, al largo di Siracusa. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 19 km di profondità ed epicentro 80 km a sud del capoluogo siciliano, tra Pachino e l'Isola di Malta. Non si segnalano danni a persone o cose.

Altra scossa è stata di magnitudo 2.7. è stata registrata venti minuti prima dell'1 nel Tirreno Meridionale. Anche in questo caso non ci sono stati danni a persone o cose.