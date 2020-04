Carabinieri di Reggio donano pc a studenti dell'Alberghiero di Villa San Giovanni

Nell'ambito delle iniziative per il sostegno della popolazione, l'Arma dei Carabinieri ha avviato e sostiene iniziative e collaborazioni con enti e Pubbliche amministrazioni per garantire ai cittadini la fruizione dei fondamentali diritti, costituzionalmente garantiti. Allo scopo di permettere che le lezioni possano proseguire anche in chiusura dei plessi scolastici, i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno risposto alla richiesta di supporto da parte del dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni che ha chiesto di poter consegnare personal computer ad alcune famiglie in comodato d'uso gratuito. E così, 18 alunni hanno ricevuto la visita dei carabinieri che hanno recapitato loro a domicilio i portatili. Nel crotonese, invece, i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno donato 8 pacchi di generi alimentari alla Misericordia di Cirò Marina e di Strongoli perché siano consegnati alle famiglie bisognose prima delle festività pasquali.