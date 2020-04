Bagheria, sono 25 le persone positive al coronavirus

Sono 25 i cittadini bagheresi positivi al coronavirus. Di questi 4 sono quelli completamente guariti, tra i quali i due fratellini di 18 e 3 mesi, 6 sono ancora ricoverati in ospedale, 12 invece sono positivi ma sono a casa perché stanno discretamente bene, 2 sono coloro che, guariti, si trovano in strutture messe a disposizione dalla Regione Siciliana, in attesa di poter tornare a casa e 1 è l'unico trovato positivo dopo il tampone tra quelli che erano in quarantena al rientro in Sicilia. Di questi casi 15 sono riconducibili ad un unico 1° focolaio il cosiddetto paziente 1 che è guarito (escludendo il non bagherese che era in cura al dipartimento Rizzoli).