Il Papa: "L'Europa dia prova di solidarietà anche con soluzioni innovative"

'Oggi l'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative'. Così il Papa nel Messaggio 'Urbi et Orbi'. 'L'alternativa è solo l'egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni', dice Francesco che invito a 'allentare le sanzioni per i Paesi poveri'. Il Papa ha ricevuto oggi un messaggio del presidente della Repubblica nel quale Sergio Mattarella, con riferimento alle cerimonie pasquali 'nel silenzio di Piazza San Pietro e della Basilica vuote di popolo', afferma che 'particolarmente forte è risuonata l'eco del Suo altissimo appello ad abbandonare ogni illusorio egoismo e a vivere appieno il messaggio pasquale, percorrendo con coraggio la 'via del servizio'".