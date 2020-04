Uccise il fratello a coltellate a Grotte, Gip di Agrigento convalida l'arresto

Il gip del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha convalidato l'arresto di Pietro Chiarenza, 64 anni, di Grotte (Ag) accusato d'aver ucciso l'8 aprile scorso il fratello Roberto, tabaccaio, di 56 anni. Nei confronti dell'indagato è stata disposta la custodia cautelare in carcere ma le sue condizioni sono state definite "alterate". Secondo il giudice, che apre la porta ad accertamenti psichici come chiesto pure dal pubblico ministero Cecilia Baravelli, "emergono forti sospetti sulla stabilità mentale che occorre scandagliare". Roberto Chiarenza è stato colpito con delle coltellate prima allo stomaco, poi al collo in tre distinte fasi: dopo due tentativi di fuga, durante i quali il tabaccaio è riuscito a difendersi infilando un dito nell'occhio del fratello Pietro. L'omicida sarebbe però riuscito a chiudere una porta a chiave e lo avrebbe colpito numerose altre volte fino a quando non ha avuto la certezza che fosse morto. A chiamare i carabinieri, dicendo "d'aver fatto una cazzata", è stato lo stesso Pietro Chiarenza. Alla base dell'agguato, avvenuto nella palazzina di via Orsini a Grotte dove entrambi vivevano, ci sarebbe stata la convinzione che Roberto lo stesse avvelenando per impadronirsi dello stabile.

(Nella foto la vittima, Roberto Chiarenza)