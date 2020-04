Caronte&Tourist, da domani corse a pagamento sullo Stretto di Messina

L'emergenza Coronavirus si è "rivelata più infida" e "lunga del previsto" e Caronte & Tourist che "ha preso su di sé l'onore, ma anche l'onore, di garantire le quattro corse giornaliere senza alcun contributo pubblico o rimborso, ha deciso di modificare l'iniziale impostazione" che prevedeva il trasporto gratuito per medici e forze dell'ordine che si spostavano tra Messina e Reggio Calabria in auto. Da domani, infatti, anticipa la società in una nota, "tutto il personale delle professioni sanitarie, ma anche tutto quello appartenente alle Forze dell'ordine e Forze armate (compresi i vigili del fuoco) il cui apporto è spesso colpevolmente sottostimato, transiteranno con auto al seguito a una specifica tariffa agevolata di 22 euro andata e ritorno, previa verifica dei requisiti". La Caronte & Tourust ricorda che "i passeggeri a piedi continueranno a transitare gratuitamente nella tratta tra Messina e Villa San Giovanni".