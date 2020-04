Caos Pronto soccorso di Siracusa, Legambiente formalizza l'accesso agli atti

Legambiente Sicilia ha ufficialmente chiesto al manager dell'Asp di Siracusa, Lucio Ficarra, di potere accedere agli atti, sulla gestione dell'emergenza covid, che ha pure provocato la morte del dirigente della Regione, Calogero Rizzuto e della dipendente dei Beni culturali, Silvana Ruggeri.

"Tale situazione emergenziale postula l’interesse di tutti i cittadini ad ottenere dati e informazioni relativi alla emergenza sanitaria in atto, allo scopo di comprendere le misure finora adottate e quelle che verranno assunte, al fine di evitare che tale epidemia, che ha già interessato un certo numero di individui, ne colpisca altri incrinando la sicurezza delle condizioni di salute della collettività, in modo particolare negli ambienti ospedalieri. E’ superfluo ricordare che il diritto alla salute, quale primario “interesse della collettività”, si estrinseca nel diritto di ogni persona ad avere “accesso alle informazioni”. (Convenzione di Aarhus, 2001). L’Associazione Legambiente, impegnata attivamente e ormai da molti anni nella “tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio” (cfr. art. 1 Statuto Nazionale Legambiente Onlus), formula la presente istanza al fine di ottenere le informazioni circa la situazione esistente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Siracusa e di garantire a tutti i cittadini di Siracusa la concreta tutela del diritto alla salute. La presente istanza, oltre che in virtù di quanto disposto dalla richiamata Convenzione di Arhus, deve anche intendersi quale richiesta di accesso civico ex art. 5, D.Lgs. n. 33/2013. Per le ragioni sopraesposte, Legambiente Sicilia

chiede all’ASP di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di potere accedere e trarre copia della seguente documentazione, tutta utile per conoscere dati ambientali e di organizzazione sanitaria d’interesse pubblico e relativi alla tutela della salute e dell’ambiente

salubre all’occasione della emergenza coronavirus: gli atti adottati da questa ASP per evitare il propagarsi del contagio in questa situazione di oggettiva difficoltà, con specifico riferimento all’adozione di quelle prescrizioni adottate dall’1 marzo 2020 alla data di ricezione della presente, idonee a garantire il distanziamento effettivo tra i pazienti che si recano al Pronto Soccorso per sospetto di contagio da Covid-19 e coloro che ivi si recano per ragioni diverse dall’epidemia; il numero degli operatori sanitari contagiati, con l’indicazione dei reparti in cui hanno lavorato inclusi i medici di base, i dispositivi di protezione distribuiti anche nelle RSA; i dispositivi di protezione dei flussi da e verso le residenze degli anziani; i provvedimenti adottati per l’attuale situazione dei reparti di Oncologia e Geriatria, e di quelli interessati dal contagio, per i quali è stato disposto “il blocco dei ricoveri” a seguito di ulteriori contagi; il numero dei soggetti asintomatici che hanno attivato l’isolamento domiciliare con sorveglianza attiva; le misure attuative adottate per la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza

attiva; lo stato di approvvigionamento di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e di protezione individuali; “Piano per la realizzazione della rete dedicata di gestione dei pazienti affetti da Covid-19 nell’ASP di Siracusa”, prot. n.91/DSA del 10 marzo 2020 e successive modifiche, finalizzato alla realizzazione di una struttura aziendale per la gestione dell’emergenza Covid-19; la nota prot. 8413/DG del 17 marzo 2020 relativa agli approvvigionamenti finalizzati all’attivazione del T.I. Covid-19; il documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D.Lvo n. 81/2008 nel quale sono descritti e valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, e suoi eventuali aggiornamenti; i provvedimenti adottati in relazione ai presidi medici individuali;

i laboratori a cui è affidato il compito di analizzare i tamponi, i tempi per effettuarli e la comunicazione dell’esito; le misure precauzionali adottate nei confronti di chi chiede il tampone perché

avverte i sintomi del coronavirus; il numero dei deceduti in terapia intensiva in ospedale ed il numero dei deceduti in casa; i posti realmente disponibili in terapia intensiva e la possibilità concreta di trasferimento attraverso la cosiddetta Cross (centrale remota per le operazioni di soccorso); le misure e gli interventi posti in essere dal Covid Team e quale sarà l’eventuale ruolo della Croce Rossa Militare; il numero di ambulanze per fronteggiare la crisi sanitaria; i provvedimenti adottati per l’attività di sanificazione dell’Ospedale Umberto I di

Siracusa. Le superiori richieste sono mirate a garantire la tutela del diritto alla salute tutelata al più alto livello normativo, attraverso la piena informazione della comunità interessata". Così la richiesta di Legambiente Sicilia.