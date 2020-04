Giovane mamma di 19 anni di Raddusa muore dopo il parto a Nicosia

Una diciannovenne, Maria Giusy Marletta, di Raddusa che era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Basilotta di Nicosia dalla fine di marzo scorso, è morta nella notte. La giovane aveva partorito qualche settimana fa nello stesso ospedale. Pare che ci fossero state delle complicanze post partum e la giovanissima mamma era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, attivato con 4 posti il 25 marzo, pochi giorni prima che la giovane partorisse, e dove è rimasta ricoverata senza riprendere conoscenza. Secondo indiscrezioni, sarebbe sopraggiunta anche una infezione respiratoria, ma la giovane non era stata sottoposta al tampone e non era stato disposto il trasferimento al Covid hospital dell'Umberto I di Enna.

Ecco cosa ha scritto il papà su Facebook: “Eccoci qua, non vorrei scrivere questo ma purtroppo Maria Giusi Marletta ci ha lasciato“. Prosegue il genitore Giuseppe: “Sì, miei cari amici la mia guerriera è volata tra gli angeli...."