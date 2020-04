Paziente di 94 anni di Scicli con il covid dimesso dall'ospedale di Modica

E' stato dimesso il paziente 94enne di Scicli che era stato ricoverato perché trovato positivo al Covid-19 e che è rimasto due settimane in ospedale. Torna a casa e ad accoglierlo troverà la figlia che è stata una delle prime della provincia a risultare positiva, dopo che aveva fatto il suo rientro da una crociera nel Mediterraneo. Anche lei è stata ricoverata nello stesso reparto. Con la dimissione del paziente 94enne diminuisce il numero degli ospiti nei reparti interessati al Covid-19. Restano ricoverati in cinque: uno in Malattie infettive e quattro in terapia intensiva.(