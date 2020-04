Cosenza, errore nei tamponi alla Rsa di 'Villa Torano': da rifare

"Saranno nuovamente ripetuti i tamponi al personale e ai pazienti della Rsa 'Villa Torano', di Torano Castello a causa di un'anomalia riscontrata nell'esecuzione delle procedure". A renderlo noto è Mario Marino, dirigente medico e responsabile della "task force" per il coronavirus dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Secondo quanto si è potuto apprendere, i 105 tamponi effettuati nei giorni scorsi all'interno della struttura di ricovero per anziani, non sarebbero stati eseguiti nella maniera più corretta. La procedura, infatti, prevede che l'operatore designato ad effettuare il test cambi i guanti in lattice ad ogni prelievo. Il dipendente della Rsa incaricato di effettuare i tamponi, invece, non avrebbe mai cambiato i guanti. Operazione questa, che ha reso nulli i tamponi effettuati i quali, adesso, dovranno essere ripetuti. A ripetere la procedura saranno questa volta gli specialisti dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Gli esiti dei tamponi avevano evidenziato, tra ieri e oggi, circa settanta casi di positività nella struttura socio-assistenziale del centro della provincia di Cosenza, risultato che aveva spinto la presidente della Regione Calabria Jole Santelli a dichiarare il comune di Torano Castello "zona rossa"