Covid, il sindaco di Avola: nessun focolaio al 'Di Maria' ma non è così per la Cisl

Sono risultati negativi al Coronavirus ben 30 tamponi effettuati su personale sanitario all'interno dell'Ospedale Di Maria di Avola. "La buona notizia è che non c'e' nessun focolaio al Di Maria", commenta il sindaco Luca Cannata, che rassicura sull'avvenuta sanificazione all'interno del nosocomio. Le misure sono state adottate a seguito di un caso di un infermiere risultato positivo. Altri risultati dei tamponi si aspettano nelle prossime ore. Ma di tutt'altro avviso è la Cisl: "Ad Avola il personale ufficialmente in ferie per tampone ‘dubbio’ ha ricevuto una telefonata che dispone la quarantena. Insomma, le linee guida del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità non erano una nostra immaginazione", hanno affermato la segretaria della UST Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, il segretario della FP Cisl, Daniele Passanisi, ed il segretario generale dei Medici Cisl, Vincenzo Romano.